Порошенко поздравил режиссера Лозницу с наградой на Каннском международном кинофестивале
11:14, 19 мая 2018Политика
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Сергей Лозница получил приз за лучшую режиссуру в рамках конкурсной программы «Особый взгляд» за фильм «Донбасс».
Президент поздравил режиссера Лозницу с получением награды на Каннском международном кинофестивале / фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко поздравил режиссера Сергея Лозницу с получением награды на 71-м Каннском международном кинофестивале.
Об этом президент написал в Twitter.
«Лента «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы получила награду за лучшую режиссуру Каннского конкурса "Особый взгляд".
Поздравляю Сергея и всю команду, которая работала над фильмом! Это - важная победа украинского кинематографа», - отметил Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, на 71-м Каннском кинофестивале Лозница получил приз за лучшую режиссуру в рамках конкурсной программы «Особый взгляд» за фильм «Донбасс».
В фильме рассказывается о войне на востоке Украины, лента состоит из 13 эпизодов и снята в ко-продукции Украины, Германии, Нидерландов, Франции и Румынии.
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