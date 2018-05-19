Порошенко поздравил режиссера Лозницу с наградой на Каннском международном кинофестивале

Сергей Лозница получил приз за лучшую режиссуру в рамках конкурсной программы «Особый взгляд» за фильм «Донбасс».

Президент Украины Петр Порошенко поздравил режиссера Сергея Лозницу с получением награды на 71-м Каннском международном кинофестивале.

Об этом президент написал в Twitter.

«Лента «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы получила награду за лучшую режиссуру Каннского конкурса "Особый взгляд".

Поздравляю Сергея и всю команду, которая работала над фильмом! Это - важная победа украинского кинематографа», - отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, на 71-м Каннском кинофестивале Лозница получил приз за лучшую режиссуру в рамках конкурсной программы «Особый взгляд» за фильм «Донбасс».

В фильме рассказывается о войне на востоке Украины, лента состоит из 13 эпизодов и снята в ко-продукции Украины, Германии, Нидерландов, Франции и Румынии.