Кличко отказался от мандата народного депутата

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэра, соответствующее заявление он уже подал в Центральную избирательную комиссию.

"Я неоднократно заявлял, что останусь мэром столицы, не подведу киевлян, которые доверили мне отстаивать интересы, которые ожидают изменений и реформ. Взяв на себя ответственность и возглавив объединенный список, я привел в парламент своих партийцев - политиков, которые будут реализовывать ожидания людей не только в Киеве, но и по всей стране, и работать на обеспечение необходимых реформ", - отметил Кличко.

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Напомним, Кличко возглавлял избирательный список «Блока Петра Порошенко», с которым «УДАР» решил пойти на выборы одной силой. По результатам выборов представители этой политической силы получили 132 места в новой ВР.