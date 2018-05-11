Украина в настоящее время не имеет перспективы членства в ЕС - посол

Посол отметил, что сейчас внимание сосредоточивается на выполнении Соглашения об ассоциации, и в частности в контексте политической ассоциации и экономической интеграции.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что Украина в настоящее время не имеет перспективы членства в Евросоюзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал на заседании круглого стола "Европейский выбор Украины после Революции достоинства: возможности и проблемы".

Посол отметил, что Турция имеет перспективу членства в ЕС, а Украина нет.

"Турция со странами Балкан является одной из стран, которая ведет переговоры, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. Они имеют четкую перспективу членства в ЕС. В случае Украины - сегодня нет перспективы членства в ЕС", - заявил посол.

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"Цель, главная цель нашего соглашения об ассоциации состоит в том, чтобы способствовать политической ассоциации и экономической интеграции, но не имеет перспективы членства в ЕС", - сказал Мингарелли.

"Это большое разочарование для наших украинских партнеров, потому что они хотели бы иметь перспективу членства в ЕС, но пока по ряду причин, ЕС не мог предложить эту перспективу членства", - подчеркнул он.

При этом он не уточнил о каких именно причинах идет речь.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в альянсе есть большая группа стран, которые ожидают действий со стороны Украины, которые позволят ей претендовать на членство в НАТО.