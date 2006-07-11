Азаров называет Ющенко ”мудрым и осмотрительным человеком”

Народный депутат Украины Николай АЗАРОВ (Партия регионов) считает, что решение о роспуске парламента будет фатальным.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Н.АЗАРОВ высказал сегодня журналистам.

«Решение того, кто возьмет на себя ответственность за роспуск парламента, станет для него фатальным», - сказал Н.АЗАРОВ.

Представитель Партии регионов не склонен думать, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет решение о роспуске ВР. «У нас Президент мудрый и осмотрительный человек, и за него решать не надо», - пояснил он.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что Партия регионов выступает за скорейшее формирование Конституционного Суда. «Судьи КС должны соответствовать требованиям закона о Конституционном Суде. В этом главная причина, а не в том, что Партия регионов просит приведение их к присяге», - пояснил он.

В свою очередь народный депутат от КПУ Адам МАРТЫНЮК сообщил, что Антикризисная коалиция планирует в ближайшее время провести организационную работу для подготовки вопроса о приведении судей КС к присяге. «Для этого нужно выполнить три условия: назначить премьер-министра, создать профильный комитет и избрать 5 судей по квоте Верховной Рады», - подчеркнул А.МАРТЫНЮК.