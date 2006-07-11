“Пора” готовит барабаны

Гражданская партия “Пора” объявляет о начале организованного сопротивления против “заговора коммунистов, изменников и сепаратистов в Верховной Раде Украины, направленного в поддержку народовластия”. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил член политсовета “Поры” Владислав Каськив.

Акция неповиновения будет осуществляться “путем ненасильственного и непрерывного пикетирования” Верховной рады. Партия “Пора” расценивает последние события в Украине “как прямую угрозу существованию Украинского государства, его суверенитета и территориальной целостности”. В.Каскив отметил, что 12 июля на улицах Киева снова появятся желтые флаги его партии.