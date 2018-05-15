Оккупанты планируют открыть Крымский мост для грузовиков 1 октября

19:49, 15 мая 2018
Политика
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Иллюстрация \ REUTERS

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«Мы планируем открыть движение грузовиков осенью этого года, на сегодняшний день планируется такая дата», - сказал он, передают российские СМИ. Старовойт отметил, что для грузовиков, как и для легковых машин, проезд по переправе будет бесплатным.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент России Владимир Путин открыл Крымский мост. Он проехал за рулем КамАЗа во главе колонны из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. Движение легковых автомобилей по переправе запустится завтра.

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Теги: #крымский мост