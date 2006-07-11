Тимошенко послала Морозу воздушный поцелуй

Фракция Партии регионов призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО настроить блок «Наша Украина», почетным председателем которого он является, на конструктивный диалог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Евгений КУШНАРЁВ, выступая в сессионном зале.

Его выступление сопровождалось звучанием мегафонов.

Е.КУШНАРЁВ назвал цинизмом действия БЮТ и “Нашей Украины”. Он отметил, что никто сегодня не нарушает ни Конституции, ни регламента, поэтому блокирование работы ВР является просто бессмысленным и свидетельствует о глубоком неуважении к парламенту как высшему законодательному органу, и ко всему украинскому народу, который избирал парламент. При этом Е.КУШНАРЁВ подчеркнул, что три фракции, которые сформировали антикризисную коалицию, поддержало больше половины Украины.

Он отметил, что когда недавно Партия регионов блокировала работу парламента, она пыталась помешать планам помаранчевой коалиции нарушить регламент и Конституцию. «Сейчас они не могут согласиться с тем, что мы отбросив все, что нас разъединяет, объединились ради объединения страны, ради улучшения экономики и улучшения жизни людей. Е.КУШНАРЁВ обратился в «Нашу Украину» и БЮТ с предложением “одуматься”. «У вас еще есть возможность объединиться с нами и сделать все возможное для выхода из кризиса… Мы готовы к объединению с представителями всех политических сил, которые ставят выше интересы людей, чем трудоустройство ТИМОШЕНКО и ПОРОШЕНКО». Он обратился к Президенту, отметив, что он в свое время говорил о необходимости скорейшего формирования правительства и конструктивной работы парламента – мы к этой работе готовы», - сказал Е.КУШНАРЁВ.

Также он обратился к Президенту с просьбой призвать свою политическую силу к конструктивному диалогу ради объединения страны.

Также в сессионном зале под сопровождение мегафонов выступили представитель СПУ Иван БОКИЙ и лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО. В своем выступлении они рассказали, почему их политические силы приняли решение вступить в антикризисную коалицию.

Во время выступления А.МОРОЗ обратился к Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой успокоить свою фракцию. На что она послала ему воздушный поцелуй, но шум и мегафоны не смолкали.