Нацполиция открыла производство по факту вмешательства в деятельность экс-премьера Яценюка

Следствие рассматривает версию заговора группы лиц для реализации преступного замысла по дискредитации лидера «Народного фронта» для его отставки с поста главы правительства.

Национальная полиция начала уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания на посту премьер-министра Украины.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, уголовное производство по факту вмешательства в деятельность экс-премьер-министра с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с поста главы правительства начато Главным следственным управлением Национальной полиции Украины после ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов.

«Злоумышленники будут установлены и привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины «Вмешательство в деятельность государственного деятеля». Кроме того, следствие рассматривает версию заговора группы лиц для реализации этого преступного замысла», - говорится в сообщении.

По предварительным выводам правоохранителей, лица осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитирующей и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц.

«По информации народного депутата Украины Александра Онищенко, только в течение 2015-2016 годов на подобные акции было потрачено более 30 млн долларов», - добавили в полиции.

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Как сообщал УНИАН, в декабря 2016 года 5 народных депутатов подали заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно показаний Онищенко в иностранных СМИ о дискредитации Яценюка.

6 декабря 2016 года народный депутат от «Народного фронта» Андрей Помазанов отметил, что поданное заявление фактически свидетельствует о совершении уголовного преступления Онищенко и другими субъектами, которые могут фигурировать в этом производстве.

По его убеждению, информация, обнародованная в публикации издания The Independent "Сумки, полные банкнот, и заговор с целью свергнуть премьер-министра: политик заявляет о масштабной коррупции в Украине», может считаться доказательством в новом уголовном производстве относительно подкупа народных депутатов, подкупа других лиц и относительно коррупционных действий в высших эшелонах украинской власти.

«Мы все знаем, что в соответствии с теми заявлениями, которые сделал через издание The Independent господин Онищенко как действующий народный депутат ... через его заявления и ту информацию, которую он обнародовал, было фактически совершено покушение на государственный переворот, поскольку почти десять месяцев назад было переизбрано правительство, был фактически уничтожен рейтинг и «Народного фронта» как политической силы, и Арсения Яценюка как его лидера, и мы все теперь видим, на какие средства кто финансировал, и каким образом все это происходило», - заявил Помазанов.

Он добавил, что было потрачено 30 млн долларов для того, чтобы дискредитировать на тот момент главу украинского правительства Яценюка и изменить расстановку сил в парламенте.

Помазанов добавил, что партия ожидает проведения следствия в отношении Онищенко, который, по его словам, осуществлял подкуп народных депутатов и других чиновников, и установления других участников этого дела в процессе следствия.