Ромам стоит давать землю под легальные лагеря - эксперт Совета Европы

Стихийные лагеря цыган на окраинах украинских городов регулярно подвергаются нападениям.

В течение последних недель широкую огласку получили нападения на лагеря цыган в районе Лысой Горы в Киеве и неподалеку от поселка Рудное на Львовщине. В Киеве стихийный лагерь сожгли представители праворадикальной организации "С14", исполнители нападения на Львовщине пока не установлены. По информации СМИ, лагерь в Рудном был сожжен 10 мая группой из нескольких десятков молодых людей в масках.

Об этом пишет DW.

Проблема стихийных лагерей ромов существует не только в Украине. По данным Совета Европы (СЕ), по состоянию на 2012 год на территории стран-членов СЕ проживало от 16 до 11 миллионов цыган. В Украине - от 400 до 260 тысяч. Уровень толерантности к представителям этого этнического меньшинства по всей Европе традиционно является довольно низким.

Как официальная власть должна реагировать на такие крайние проявления нетерпимости и что должна сделать для того, чтобы ромы в Украине чувствовали себя полноценными членами общества, рассказал председатель отдела цыган и странствующих групп директората демократического управления и антидискриминации Совета Европы Торстен Аффлербах (Thorsten Afflerbach).

"Мы были проинформированы о том, что лагерь цыган было сожжено в заповедном парке в Киеве радикально настроенной группой "С14". Мы мало знаем о том, как восприняла остальная общественность в Украине информацию о сожжении лагеря ромов. Мы в Совете Европе больше обращаем внимание на реакцию властей в подобных случаях. Поэтому сейчас отслеживаем, как будет действовать украинская власть. Насколько нам известно, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков публично осудил эти действия относительно лагеря ромов и назвал их варварским актом, который является неприемлемым. Такие публичные заявления власти очень важны, поскольку показывают общей общественности, независимо от их личных убеждений или взглядов, власть осуждает такие проявления агрессии в обществе, которое должно руководствоваться принципами терпимости, уважения и недискриминации в отношении представителей национальных, этнических, религиозных или языковых меньшинств", - отметил Торстен Аффлербах.

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Торстен Аффлербах считает, что украинская власть могла бы принять во внимание прогрессивную практику, которая существует в других европейских странах для подобных ситуаций.

"Так, мэрия Киева могла бы вдохновиться примером французского Страсбурга, где муниципалитет выделил несколько земельных участков, которые находятся в черте города и находятся в его собственности, специально для того, чтобы ромы могли там обустраивать свои лагеря. Таким образом их поселения перестают быть нелегальными, они не прячутся в лесах, парках или других отдаленных уголках. С одной стороны, ромы получают право официально там проживать в трейлерах или палатках, а с другой - и общественность знает, что ромы такое право имеют. Кроме того, преимущество таких официально обустроенных лагерей заключается в том, что когда эта территория является идентифицированной, то становится намного легче и для представителей власти попадать туда. В лагерь могут приходить учителя, врачи, социальные работники и представители правоохранительных органов. Таким образом у ромов появляется доступ к социальным службам, а у власти - средства контроля за ситуацией безопасности в лагере", - подчеркнул он.

В Совете ЕС отмечают, что предубеждения относительно цыганского населения и его дискриминация - феномен, который, к сожалению, широко распространенный в Европе и он не ограничен только одной страной или группой стран.

"Такое отношение в целом сводится к тому, что цыгане якобы не должны иметь одинаковых прав с остальными гражданами. Мы в Совете Европы пытаемся бороться с этим предубеждением и показать разными способами, что ромы - это неотъемлемая часть европейской истории и культуры, а их права не другими или меньшими, чем остальных европейцев. Например, СЕ недавно сделала свой вклад в создании Европейского института культуры ромов. Этот институт, хотя и находится в Берлине, не является немецкой организацией, и его деятельность покрывает все страны СЕ. Идея этого учреждения - показать, какой вклад сделали ромы в культурное наследие Европы: в литературу, музыку, искусство танца, как они обогатили таким образом европейское сообщество. Мы хотим повысить уровень общественной осведомленности о этот вклад. Большая часть деятельности СЕ - организация специальных тренингов по дискриминации ромов. Они проводятся для целевых групп, а не для широкой общественности. Например, офицеров полиции и юристов. Мы проводим тренинги и для учителей, чтобы помочь им приобрести навыки в сфере инклюзивного образования, курсы для масс-медиа, чтобы научить их, как правильно, в нерасистской манере подавать журналистские материалы о ромах", - рассказал Торстен Аффлербах.

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"Сейчас большинство цыган в Европе являются оседлыми. Цыгане кочуют не потому что путешествие запрограммировано в их генах, а делают это из-за того, что и остальные мигранты, в частности, трудовые: в поисках лучшей жизни и заработка. Поэтому мы действительно советуем местным и региональным властям поощрять цыган к оседлости и создавать им для этого определенные условия. Особенно мы рекомендуем, чтобы местные власти привлекали представителей цыганской общественности к непосредственному обустройству поселений для ромов. Кстати, в этом вопросе мы имеем очень хороший пример сотрудничества местных властей на национальном уровне в отношении инклюзивности ромов в нескольких городах и регионах Украины, в частности на Закарпатье, в Запорожской, Одесской, Киевской областях, а также Ужгороде, Киеве, Львове, Харькове и других", - подчеркнул эксперт из Совета Европы.