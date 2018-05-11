Луценко анонсировал представления в ВР на снятие неприкосновенности еще с трех народных депутатов

Ранее генпрокурор заявлял о подготовке представлений в отношении пяти депутатов.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает в ближайшую неделю подписать представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности еще с трех народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на тематической платформе "Украинская прокуратура в контексте национальной безопасности Украины" проекта "Острог FORUM-2018" в Национальном университете "Острожская академия" в Остроге Ривненской области.

"Сейчас у меня на столе еще три представления, которые я подпишу в ближайшую неделю", - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля Луценко заявил о готовности на 90% документов для подачи в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов.

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20 апреля он сказал, что представления поступят в ВР в течение месяца. Луценко подтвердил, что у него в работе находятся документы в отношении 5 народных депутатов.

По его словам, 19 апреля произошла утечка информации об этих делах из прокуратуры Днепропетровской области, сотрудники которой готовили материалы для двух представлений. "Я подтверждаю, что у меня на столе пять материалов на действующих народных депутатов. Но это не значит, что все пять поступят в Верховную Раду. Моя задача - действовать объективно и без предубеждения", - сказал Луценко.

Как сообщил генпрокурор, один материал на снятие неприкосновенности поступил из НАБУ, четыре - из разных подразделений Генпрокуратуры. По информации Луценко, когда юристы сделают окончательный вывод о готовности материалов, он их подпишет. Но сейчас анонсировать фамилии депутатов считает неприемлемым.