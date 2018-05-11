Луценко: суд по госизмене Януковича – это "процесс над Путиным"

По словам генпрокурора Юрия Луценко, суд по делу о госизмене Януковича является важным с точки зрения геополитики.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что судебный процесс по делу о совершении экс-президентом Украины Виктором Януковичем государственной измены является также и процессом над президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал во время выступления на тематической платформе "Украинская прокуратура в контексте национальной безопасности Украины" проекта "Острог FORUM-2018" в Национальном университете "Острожская академия" в Остроге Ривненской области.

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«Все мы ожидаем результата суда, который сейчас проходит относительно государственной измены Януковича. Этот суд находится в финальной стадии. Я не имею возможности спрогнозировать, поскольку это зависит исключительно от председательствующего в суде, когда он завершится, но приговор по этому делу чрезвычайно важный», -заявил генпрокурор, добавив, что« это первый раз, когда президент страны, пусть и бывший, отвечает за содеянное, пусть и заочно ».

По мнению Луценко, этот судебный процесс - «это хороший урок для всех нынешних и будущих правителей Украины - неприкасаемых в новой Украине нет, каждый может в свое время отвечать за свои действия».

По словам генпрокурора, этот процесс также является очень важным с точки зрения геополитики, «потому что это суд не только над государственной изменой Януковича, это процесс над Путиным, ведь все мы понимаем, что подписанное Януковичем письмо, которое фактически приглашало российские войска для оккупации Украины, был фиговым листком», которым РФ прикрывала оккупацию Украины.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.