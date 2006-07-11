Мороз объявил перерыв до 16.00

В Верховной Раде объявлен перерыв до 16.00. Вечернее заседание будет продолжаться до окончательного рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ВР Александр МОРОЗ.

Перед объявлением перерыва А.МОРОЗ поставил на голосование предложение продолжать вечернее заседание парламента до тех пор, пока не будут рассмотрены все вопросы повестки дня.

За это решение проголосовало 235 народных депутатов из 241, зарегистрированного в зале.

Как сообщалось ранее, сегодня планировалось назначить руководство ВР, в частности, первого заместители председателя ВР и заместителя, а также принять постановление о количестве и предметах ведения парламентских комитетов. Однако утреннее заседание было практически сорвано фракциями БЮТ и “Наша Украина”.