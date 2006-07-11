Регионал Стоян бил Турчинова газетой по голове

Председатель Верховной рады Александр МОРОЗ назвал провокацией события в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая со своего места, спикер отметил, что речь идет о том, что конкретные люди любой ценой хотят прийти к власти, «любой ценой получить полномочия». А.МОРОЗ отметил, что сейчас сессия блокируется безосновательно, поскольку никаких регламентных и конституционных норм не нарушается.

«Они не дают возможности проводить заседание, потому что не удовлетворяются их намерения взять полноту власти в свои руки. Но общество определилось иначе, поэтому я считаю, что это чистая провокация, ориентированная на то, чтобы парламент не работал», - сказал А.МОРОЗ, объявив перерыв на 15 минут.

Его выступление сопровождалось сильным шумом в сессионном зале.

Фото Анны Андриевской

Драка продолжается. Депутат из фракции “Регионов” Александр СТОЯН вылез на стул, где сидят депутаты, и газетой начал бить по голове Александра ТУРЧИНОВА (БЮТ). В сессионном зале то стихают, то вновь начинаются драки между отдельными народными депутатами.

А.МОРОЗ вышел из сессионного зала, и депутаты от Партии регионов заблокировали стулом вход.