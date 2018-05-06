В Украине решительно осуждают массовое задержание протестующих в рамках акции «Он нам не царь» в РФ

Украина и международные партнеры требуют немедленного освобождения незаконно задержанных и обеспечения их прав на мирный протест.

В Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили грубые нападения со стороны карательных подразделений кремлевского режима на российских граждан, которые вчера вышли на улицы в рамках глобального мирного протеста «Он нам не царь».

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Задержание и арест более 1600 мирных граждан является еще одним свидетельством страха режима и проведения позорной государственной политики по подавлению прав человека и основных свобод, попытки искоренить любое инакомыслие в России. Особенно возмущает насилие в отношении несовершеннолетних граждан и молодежи», - говорится в сообщении.

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В заявлении МВМ отмечается, что Украина и международные партнеры требуют немедленного освобождения незаконно задержанных и обеспечения их прав на мирный протест против произвола и несправедливости.

Как сообщал УНИАН, в субботу в России прошли акции протеста «Он нам не царь», приуроченные к инаугурации 7 мая президента Владимира Путина. Их организовали сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Так, активисты вышли на улицы разных городов, в том числе, Владивостока и Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Иркутска, Барнаула и Красноярска.

В Москве во время этих акций правоохранители задержали инициатора мероприятия Навального и его соратника Николая Ляскина. Всего же в российской столице, по разным данным, задержали более 1200 человек.