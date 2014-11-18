Стоит побудить США признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями - "Стоп фашизм в России"

О таком в эфире 5 канала заявил координатор Международной антипутинской коалиции «Стоп фашизм в России» Герман Обухов.

«Украинское правительство не использует всех имеющихся возможностей. Например, в Сенат США был внесен законопроект о признании «ЛНР» и «ДНР» террористическими организациями, так вот надо приложить немножко усилий, чтобы как можно быстрее этот закон принять», - отметил Обухов.

Читайте такжеПольский эксперт объяснил, почему Запад не считает "ЛНР" и "ДНР" террористамиОн считает, что для этого нужно подтолкнуть общественное мнение.

"Нужно сделать несколько шагов, и мы готовы помочь и Украине, и правительству Украины, но помогите нам сделать этот шаг - то есть, подтолкните общественное мнение, мы знаем, как это сделать в США, чтобы Сенат и Конгресс проголосовали за этот закон. И если этот закон будет принят, тогда с этими бандитами будет воевать весь мир", - подчеркнул Обухов.

Справка. Герман Обухов - российский правозащитник, бывший советский диссидент, председатель Международного антивоенного форума политзаключенных СССР и стран Варшавского Пакта, сопредседатель Российского общества политзаключенных.