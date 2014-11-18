У Порошенко говорят, что обращение Верховного суда в КСУ не составляет опасности для закона о люстрации

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил кандидат в народные депутаты Украины от "Блока Петра Порошенко" Ростислав Павленко.

"В конце концов, судьи могут обратиться и спросить о мнении КСУ. В этой процедуре не предусмотрена отмена норм закона, более того, сама эта процедура продлится минимум несколько месяцев. Поэтому я бы не говорил, что сам факт означает какую-то опасность для этого закона", - сказал он.

По словам Павленко, корректировать нормы закона можно будет в том случае, если практика его выполнения покажет какие-либо несогласованности.

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"Сейчас можно, конечно, придираться к каким-то запятым, но закон есть закон, он должен выполняться, а если практика выполнения покажет какие несогласованности, то можем тогда говорить о какой-то коррекции. Но по состоянию на сейчас закон действует и он выполняется", - уверен кандидат в нардепы.

"Скорее всего, закон будет действовать. Угроз для него непосредственных нет, и те, кто должны пройти через люстрацию, должны ее пройти", - резюмировал он.