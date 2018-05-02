США поддерживают политику «открытых дверей» для членства Украины в НАТО - Госдеп

США рассматривают все возможности для содействия реализации политики «открытых дверей».

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем поддерживают политику «открытых дверей» для членства Украины в Североатлантическом Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после встречи с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

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«Мы рассматриваем этот вопрос. Мы можем вас заверить, что США и в дальнейшем поддерживают политику «открытых дверей» для членства Украины в НАТО», - отметил он.

«Мы в дальнейшем с нашими союзниками по Альянсу рассматриваем, как это будет выражено или в коммюнике, или в других формах во время саммита (саммит НАТО, который состоится летом - УНИАН), но мы рассматриваем все возможности, как содествовать реализации этой политики «открытых дверей», - добавил Митчелл.