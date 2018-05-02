Яценюк не видит перспектив для участия временно оккупированных территорий в выборах 2019 года

Он выразил убеждение, что один из гибридных планов восстановления влияния России – это увеличение ее политического присутствия в высшем законодательном органе страны».

Один из гибридных планов восстановления влияния России на Украину - это увеличение ее политического присутствия в высшем законодательном органе страны, - подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в интервью журналу «Фокус».

Арсений Яценюк отметил, что Путин очень много раз просчитывался в отношении Украины: «Он ожидал, что мы не выстоим весной 2014 года, проиграем на выборах, ждал распада коалиции, скандалов в украинской власти, дефолта, думал, что мы замерзнем и т. д.», передает пресс-служба Народного фронта.

«Сейчас, думаю, его план лежит в плоскости массированной информационной агрессии против Украины, подкупа политических деятелей, политических партий и экспертов, расширения гибридной войны против нашей страны и раскола Запада», - сказал он.

«Власть заслуживает критики, это правда. Но кампания против власти превращается в борьбу против ценностей западного мира и ценностей свободной Украины», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

Он выразил убеждение, что один из гибридных планов восстановления влияния России – это увеличение ее политического присутствия в высшем законодательном органе страны», в том числе через расширение электоральной базы для пророссийских сил.

Отвечая на вопрос о возможности проведения выборов на территории ОРДЛО, Арсений Яценюк подчеркнул: «Если речь идет о местных выборах, то, конечно, эти выборы должны быть проведены. Но на условиях доступа всех партий, СМИ, при политической конкуренции и по украинским законам».

«Что же касается парламентских и президентских выборов, то я не вижу перспективы для участия населения этих территорий в голосовании в 2019 году», - сказал лидер «Народного фронта».