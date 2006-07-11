Кушнарев ждет, пока отшумит ветер в камыше

Фракция Партии регионов сделает невозможным блокирование работы Верховной Рады депутатами из фракций БЮТ и «Нашей Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам член фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ.

По его словам, сегодня не происходит блокирование трибуны ВР фракцией “Регионов”, это мероприятие, которое делает невозможным такое блокирование со стороны БЮТ и «Нашей Украины».

Е.КУШНАРЕВ добавил, что «это предупредительная мера Антикризисной коалиции с тем, чтобы не допустить блокирования трибуны и президиума со стороны БЮТ и «Нашей Украины».

На вопрос журналистов о возможности переголосования за председателя ВР Александра МОРОЗА, поскольку, как утверждают БЮТ и «Наша Украина», оно состоялось с нарушением регламентных норм, Е.КУШНАРЕВ ответил: «Это ветер в камыше, он быстро пройдет».

Как сообщал УНИАН, сегодня с самого утра депутати-“регионалы” заблокировали парламентскую трибуну и систему “Рада”, чтобы не допустить к ним депутатов БЮТ и “Нашей Украины”.