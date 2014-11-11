Аваков обнародовал документы по реформе МВД
Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал документы по реформе МВД Украины, с учетом всех редакционных правок и замечаний, внесенных в текст по итогам обсуждения на заседании правительства.
Об этом он сообщил на свой странице в Facebook.
"Это первые официальные документы, определяющие направления реформирования Министерства внутренних дел. В том числе - базовый документ - Стратегия развития органов внутренних дел Украины. А также - Концепция первоочередных мер по реформированию МВД и вытекающие из этих документов первые практические шаги", - написал он.
Аваков утверждает, что таким образом МВД перешло к практическому внедрению реформы, разработанной в соавторстве с общественным Экспертным советом.
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Министр внутренних дел поблагодарил всех, кто приобщился к разработке документов и выразил уверенность, что реформы будут воплощены в жизнь.
"Выражаю благодарность всем тем, кто в течение нескольких месяцев работал над проектом реформирования - общественным активистам, ученым, экспертам международных организаций... Теперь дело за малым - нужно внедрять", - написал он.
Кроме того, Аваков напомнил, что Кабинет министров утвердил новый нагрудный знак для всех сотрудников внутренних дел, имеющих специальные звания милиции - то есть всех, кто носит форму.