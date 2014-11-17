Программа лендлиза для Украины находится на рассмотрении в Конгрессе США

Он заявил, что выборы, несмотря на всю сложность ситуации в Украине, состоялись и украинцы продемонстрировали, что их будущее связано с Западом, сообщает Голос Америки.

«Украинцы хотят жить в объединенной, независимой, стабильной и процветающей демократии. И без сомнения, война на Донбассе усложняет реформаторские усилия. Российская агрессия сделала Украину более объединенной, более демократичной и, что иронично, более прозападной. Результаты последних выборов это подтвердили», - заявил конгрессмен Майкл Берджес.

Конгрессмен считает, что в Украине наступил лучший момент для консолидации демократических ценностей и новая власть должна воспользоваться этим моментом для благосостояния страны. Соединенные Штаты, по его словам, сделают все возможное, чтобы помочь Украине.

Читайте такжеПорошенко просит у США прямой военной помощи в виде ленд-лиза - СМИ«Мы, Конгресс как институция, стоим на позиции солидарности с Украиной. Соединенные Штаты уже предоставили финансовую и материальную помощь Украине, но принимая во внимание постоянную агрессию и недостаток уважения к мирному плану, который Россия демонстрирует в отношении к украинскому народу, на самом деле Украина нуждается в более чем просто деньгах. Украине нужно оружие, боеприпасы, бронежилеты и средства связи. Я подал законопроект H.R. 5315, который создает программу по ленд-лизу и позволяет Президенту США передать определенное оружие и оборудование в Украину. Бесспорно, что финансовая помощь важна, так же важны оружие и боеприпасы, чтобы отбить российские войска, которые вторглись в суверенную страну», - добавил Майкл Берджес.

В случае, если законопроект будет принят, то Украина сможет получить противотанковое оружие и боеприпасы, противовоздушное оружие, стрелковое оружие, в том числе пистолеты, штурмовые винтовки, гранатометы, пулеметы, снайперские винтовки, и т.д. Многоцелевые автомобили, лодки, бронежилеты, системы управления огнем, дальномеры. Оборудование для обнаружения и обезвреживания самодельных взрывных устройств, системы химической, биологической и радиационной защиты.