Сегодня в 40 объединенных громадах проходят первые выборы

После проведения выборов 29 апреля в Украине в целом будет создано 705 ОТГ.

В 40 новосозданных объединенных территориальных громадах сегодня проходят первые выборы. Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

«Сегодня первые выборы проходят в 40 объединенных территориальных громадах: 4 городских, 14 поселковых и 22 сельских ОТГ. В состав этих 40 ОТГ вошли 133 местных совета», - отметил он.

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Как сообщил чиновник, в Винницкой области выборы состоятся в 1 объединенной территориальной громаде; в Волынской области – в 1 ОТГ; в Днепропетровской области – в 4 ОТГ; в Донецкой области – в 1 ОТГ; в Запорожской области – в 7 ОТГ; в Ивано-Франковской области – в 2 ОТГ; в Кировоградской области – в 3 ОТГ; в Луганской области – в 1 ОТГ; в Одесской области – в 3 ОТГ; в Полтавской области – в 2 ОТГ; в Ровненской области – в 3 ОТГ; в Сумской области – в 1 ОТГ; в Тернопольской области – в 2 ОТГ; в Харьковской области – в 4 ОТГ; в Херсонской области – в 1 ОТГ; в Хмельницкой области – в 2 ОТГ; в Черновицкой области – в 2 ОТГ.

Кроме того, Зубко указал, что 29 апреля состоятся дополнительные выборы депутатов в общинах, присоединенных к ОТГ. В частности, в Житомирской области такие выборы состоятся в 2 поселковых советах, в Запорожской области – в 1 сельском совете, в Харьковской области – в 1 поселковом совете, в Черновицкой области – 1 поселковом совете.

По словам вице-премьера, после проведения выборов 29 апреля в Украине в целом будет создано 705 ОТГ.

Напомним, избирательный процесс в 40 вновь созданных ОТГ начался 10 марта.

Ранее в ЦИК напоминали, что в Украине в течение двух предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 24 декабря 2017 года, было назначено 667 первых местных выборов в ОТГ.