БЮТ видит 5 юридических вариантов для роспуска парламента

Фракция БЮТ видит как минимум 5 юридических вариантов для роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам член фракции БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО.

По его словам, юристы фракции работают над этим вопросом, и у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО будут все юридические основания для роспуска парламента и объявления досрочных парламентских выборов.

На вопрос журналистов, на сколько достоверен вариант, что в случае объявления досрочных выборов «Наша Украина» и БЮТ пойдут на них единым списком, А.ШЕВЧЕНКО ответил, что такой вариант обсуждается. В то же время он подчеркнул, что считает его, как и ряд народных депутатов из фракции БЮТ, нецелесообразным. По его словам, идти на выборы одним списком, это «сделать из этого братскую могилу». А.ШЕВЧЕНКО отметил, что более целесообразно было бы «Нашей Украине» и БЮТ идти как отдельные политические силы, чтобы получить больше голосов поддержки от избирателей Украины.