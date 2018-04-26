Правительство утвердило план мероприятий по реинтеграции оккупированного Крыма

Среди прочего, планом предусмотрено, что органы власти должны разработать предложения относительно механизма правового реагирования на нарушения прав человека на временно оккупированной территории.

Правительство утвердило план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Текст соответствующего распоряжения от 28 марта 2018 г. № 218-р обнародован на сайте Кабмина.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц должно ежегодно до 1 апреля подавать Кабмина информацию о выполнении плана мероприятий.

Планом, среди прочего, предусмотрена разработка и представление на рассмотрение правительства предложений о внесении изменений в акты законодательства Украины относительно совершенствования порядка перемещения личных вещей, товаров (грузов) через контрольные пункты въезда/выезда, а также обустройство КПВВ в Херсонской области.

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Также соответствующие органы власти должны разработать и представить на рассмотрение Кабмина предложения о внесении изменений в акты законодательства относительно совершенствования процедуры оформления документов о рождении и о смерти на временно оккупированной территории, документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и документов, удостоверяющих личность и подтверждающих ее специальный статус, лицам, проживающим на временно оккупированной территории

Кроме того, органы власти должны подать на рассмотрение Кабмина проекты нормативно-правовых актов по вопросам защиты прав граждан Украины, лишенных личной свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации (создание механизма помощи гражданам Украины, лишенным личной свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и членам их семей), на временно оккупированной территории, а также законопроект об определении правового статуса лиц, пропавших без вести и погибших в результате действий России.

Также органы власти должны разработать предложения относительно механизма правового реагирования на нарушения прав человека на временно оккупированной территории; осуществлять мониторинг соблюдения прав и свобод лиц, проживающих на временно оккупированной территории.

Вместе с тем министерства и ведомства должны усилить сотрудничество с международными организациями, в частности ЮНЕСКО, по охране культурного наследия украинского народа на временно оккупированной территории.

Кроме того, органы власти должны способствовать в защите законных прав и интересов граждан Украины, средства, другие материальные ценности которых находились или находятся в банковских, финансово-кредитных и других финансовых учреждениях на временно оккупированной территории.

Также документом предусмотрена разработка механизма реагирования на действия иностранных физических и юридических лиц, которые могут быть расценены как признание изменения статуса временно оккупированной территории.