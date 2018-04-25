Партия Саакашвили инициирует импичмент Порошенко

По словам одного из членов партии, они будут организовывать митинги, в частности, в регионах, для давления на народных депутатов, чтобы те ставили свои подписи.

Партия “Рух новых сил”, лидером которой является Михеил Саакашвили, инициирует начало процедуры импичмента президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член партии, народный депутат Украины Юрий Деревянко во время акции возле Администрации президента за отставку Порошенко.

“Мы инициируем начало процедуры импичмента, которая предусматривает подписи 226 народных депутатов. Подписи народных депутатов должны быть поставлены на документе, который мы сегодня получили из Верховной Рады”, - заявил он.

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“Первая подпись стоит. Это документ, который прошит и пронумерован — 22 листа — Аппарат Верховной Рады, управления кадров”, - сказал Деревянко.

По его словам, во время процедуры импичмента нужно расследовать такие “преступления” как, в частности, незадекларированное имущество Порошенко в его оффшорных компаниях; существование схемы “Ротердам+”; закупка военной техники в компаниях, конечным бенефициаром которых является президент; получение прибыли на территории государства-агрессора России за годы конфликта на востоке Украины.

Вместе с тем, во время митинга координатор совета партии “Движения новых сил” Ольга Галабала заявила, что они 17 апреля получили официальный ответ от Верховной Рады Украины, в которой говорится о возможности начала процедуры импичмента после сбора 226 голосов народных депутатов. По ее словам, эти подписи нужно собрать до 15 мая этого года.

Также Галабала сообщила, что партия будет организовывать митинги, в частности, в регионах, для давления на народных депутатов, чтобы те ставили свои подписи.

После объявления этой инициативы митинг возле Администрации президента за отставку Порошенко объявили завершенным.

Как сообщал УНИАН, партия "Рух новых сил" Михеила Саакашвили уже несколько раз организовывала митинги с требованием отставки Петра Порошенко.