Витренко поддерживает «Нашу Украину» и БЮТ
10:36, 11 июля 2006Политика
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Политик не видит другого выхода
Лидер прогрессивных социалистов Наталья Витренко поддерживает инициативу БЮТа и «Нашей Украины» о перевыборах Верховной Рады.
«Я не вижу другого выхода, кроме досрочных выборов парламента. На данный момент они просто необходимы, поскольку в Раде сидят люди, ненавидящие Россию, православие и русский язык. Безусловно, мы будем участвовать в перевыборах и в этот раз преодолеем проходной барьер», – сказала Н. Витренко.
Обком со ссылкой на Cxid.info
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