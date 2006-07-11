Витренко поддерживает «Нашу Украину» и БЮТ

10:36, 11 июля 2006
Политика
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Политик не видит другого выхода

Лидер прогрессивных социалистов Наталья Витренко поддерживает инициативу БЮТа и «Нашей Украины» о перевыборах Верховной Рады.

«Я не вижу другого выхода, кроме досрочных выборов парламента. На данный момент они просто необходимы, поскольку в Раде сидят люди, ненавидящие Россию, православие и русский язык. Безусловно, мы будем участвовать в перевыборах и в этот раз преодолеем проходной барьер», – сказала Н. Витренко.

Обком со ссылкой  на Cxid.info

 

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