Ющенко встретился с Назарбаевым с глазу на глаз
Президент Украины - в Астане
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Республики Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЕВ обсудили вопросы сотрудничества двух стран в энергетической сфере.
Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, в Астане завершилась встреча Президентов Украины и Казахстана, которая проходила в формате «с глазу на глаз».
Стороны, в частности, обсудили реализацию Плана действий Украина - Казахстан на 2007-2008 годы.
«К реализации этого плана следует привлечь совместную комиссию по экономическому сотрудничеству», - отметил Президент Украины.
На встрече также речь шла о сотрудничестве двух стран в энергетической сфере.
В.ЮЩЕНКО пригласил Н.НАЗАРБАЕВА принять участие в Энергетическом саммите, который пройдет в Киеве 22-23 мая с.г.