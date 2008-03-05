Ющенко встретился с Назарбаевым с глазу на глаз

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Республики Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЕВ обсудили вопросы сотрудничества двух стран в энергетической сфере.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, в Астане завершилась встреча Президентов Украины и Казахстана, которая проходила в формате «с глазу на глаз».

Стороны, в частности, обсудили реализацию Плана действий Украина - Казахстан на 2007-2008 годы.

«К реализации этого плана следует привлечь совместную комиссию по экономическому сотрудничеству», - отметил Президент Украины.

На встрече также речь шла о сотрудничестве двух стран в энергетической сфере.

В.ЮЩЕНКО пригласил Н.НАЗАРБАЕВА принять участие в Энергетическом саммите, который пройдет в Киеве 22-23 мая с.г.