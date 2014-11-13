Еще шесть "свободовцев" уволились из РГА в Хмельницкой области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня они объявили на пресс-конференции для СМИ.

В частности, заявления по собственному желанию подписали главы Белогорской (Андрей Полиховский), Красиловского (Сергей Билевич), Каменец-Подольской (Владимир Барановский), Шепетовской (Николай Дорощук), Летичевской (Ирина Матлаева), Изяславской (Николай Каминский) РГА.

"Таким образом, мы выполнили решение политсовета партии в связи с объявлением результатов внеочередных парламентских выборов и формированием новой коалиции", - объяснил председатель Красиловской РГА Сергей Билевич.

Председатель Шепетовской РГА Николай Дорощук заметил, что он и его коллеги-свободовцы никуда не исчезают и будут активно заниматься общественно-политической деятельностью.

"Я, например, буду волонтером и буду помогать нашим солдатам, которые воюют на востоке страны. Самое главное мое задание, чтобы должность главы райгосадминистрации не занял вор", - сказал чиновник.

Читайте такжеНа Полтавщине уволились восемь чиновников-"свободовцев"По мнению руководителя Каменец-Подольской РГА Владимира Барановского, с приходом членов ВО "Свобода" к власти "изменились мораль и климат в райгосадминистрациях, а также перестало существовать взяточничество".

Как сообщал УНИАН, вчера ВО "Свобода" заявила о сложении полномочий националистами-членами Кабинета министров Украины, председателями областных и районных государственных администраций в связи с объявлением результатов внеочередных парламентских выборов и формированием новой коалиции.