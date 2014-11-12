Министры-"свободовцы" ушли в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Александр Сыч во время совместного брифинга с министром экологии Андреем Мохником и министром аграрной политики Игорем Швайкой.

“Я уполномочен от имени ВО “Свобода” огласить заявление о сложении полномочий членов правительства и председателей государственных администраций. ВО “Свобода” заявляет о сложении полномочий националистами - членами Кабинета министров, председателями областных и районных государственных администраций в связи с объявлением результатов внеочередных парламентских выборов и формированием новой коалиции”, - заявил Сыч.

Он подчеркнул, что “после победы Революции достоинства мы, как участники коалиции против режима Януковича, взяли на себя ответственность за судьбу Украины, войдя в состав правительства и в исполнительные органы власти”.

Читайте такжеМажоритарщики от "Свободы" и "Правого сектора" хотят создать группу в Раде“Считаем, что это был решительный государственнический шаг, поскольку Украина оказалась на грани существования. Мы выполнили свою задачу и в условиях войны удержали под контролем ситуацию в Украине. Считаем, что после завершения внеочередных парламентских выборов вся ответственность за политическую и социально-экономическую ситуацию в государстве ложится на участников будущей парламентской коалиции. Предостерегаем их от предательства идей Революции достоинства ради удовлетворения собственных, а не государственных интересов. Требуем практической реализации “Программы защиты украинцев”, которая стала основой требований Революции достоинства”, - сказал Сыч в заявлении.

Он отметил, что сегодня об этом было сообщено премьер-министру Украины Арсению Яценюку.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине состоялись парламентские выборы, по результатам которых ВО «Свобода», набрав 4,71% голосов избирателей, не попала в Верховную Раду Украины (проходной барьер на выборах – 5%).