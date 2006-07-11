Драка началась уже в сессионном зале

В сессионном зале парламента подрались депутаты БЮТ и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от фракций БЮТ заняли место, где должна включаться система “Рада”. Депутаты от “Регионов” пытались не допустить этого, в результате возникли небольшие столкновения, однако депутатам от БЮТ удалось захватить это место.

Депутаты “Нашей Украины” и БЮТ скандируют “ганьба!”, а депутаты от Партии регионов, окружившие парламентскую трибуну, аплодируют, чтобы перекрыть эти крики.

Председатель ВР Александр МОРОЗ стоял возле своего рабочего места, молча наблюдая за тем, что происходит в сессионном зале. После чего начал заседание.