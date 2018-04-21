Венгрия раздала на Закарпатье более 100 тысяч паспортов, влияние Москвы на Будапешт растет - МИД

Эти паспорта преимущественно выдавали до получения Украиной безвиза с ЕС.

По разным данным, в том числе венгерским, на Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

По его словам, эти паспорта выдавались в основном до момента получения Украиной безвизового режима и привлекательность этого паспорта была практичной.

"Можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или дальше", - отметил Боднар.

Заместитель министра выразил уверенность, что многие с венгерскими паспортами выехали на работу в другие страны ЕС.

"По разным оценкам, от 30 до 40 тысяч трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения выехали в другие государства Европы. Фактически и Венгрия, и Украина их потеряли ... Поехали туда, где большие зарплаты. А сейчас зарплаты в той же Словакии, в определенных районах или в Австрии, или в Германии значительно выше, чем в Венгрии", - добавил он.

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Влияние Москвы на Будапешт растет, а это может стать угрозой не только для Киева, но и для единства НАТО, заявил Василий Боднар.

"Газ, атомная электростанция, ВПК, много других вещей, о которых можно говорить. Я не хочу обвинять, не имея этих ... Но политически я могу допустить, что влияние Москвы на Будапешт, к сожалению, растет. И это является угрозой не только для Киева, но и для Европы, для единства в НАТО и для понимания того, как гибридно действует Россия", - отметил дипломат.

По его словам, Венгрия использует свое членство в НАТО для давления на Украину в интересах "третьей стороны".

"На территории Украины проживают венгры, которые являются составляющей украинского общества, их безопасность должна была быть ключевым интересом для Венгрии. Поэтому Украина в НАТО была бы более выгодной для Венгрии, чем наоборот. Поэтому я подозреваю, что это не интерес Венгрии, в данном случае Венгрия проталкивает в НАТО, а интерес третьей стороны ", - отметил Боднар, уточнив, что под. "третьей стороной" подразумевает Россию.

Как известно, Венгрия пообещала блокировать все инициативы Украины по интеграции в ЕС и НАТО из-за принятого закона об образовании.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.