Чубаров прокомментировал идею о лишении гражданства за участие в "выборах" в Крыму

Чубаров, комментируя изменения в Закон Украины "О гражданстве Украины", отметил, что не стоит впадать в отчаяние и "разгонять зраду".

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал президентскую инициативу о лишении украинского гражданства за участие в "выборах" в оккупированном Россией Крыму.

Как написал Чубаров на своей странице в Facebook, некоторые новые положения, предложенные в законопроекте, в частности, относительно вопросов, которые могут служить основаниями для потери гражданства Украины, вызовут обоснованное возмущение у жителей временно оккупированного Крыма.

«Речь идет о том, что основаниями для потери гражданства Украины могут стать действия, совершенные человеком в результате принуждения со стороны оккупантов. Например, обязательный призыв российскими оккупантами молодого человека, проживающего в Крыму, на срочную службу. Или участие под страхом увольнения с работы в незаконных выборах, проводимых российской оккупационной властью», – уточнил Чубаров.

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При этом он призвал не отчаиваться и не "разгонять зраду".

«Уверен, что при рассмотрении данного законопроекта в Комитетах и на сессии Верховной Рады Украины все предложенные нормы будут приведены в соответствие с принципиальными подходами государства, определенными в действующем Законе Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины"», – пишет глава Меджлиса.

Он отметил, что в пункте 3 статьи 5 Закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" закреплено, что "ответственность за нарушение определенных Конституцией и законами Украины прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированной территории возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права», а в пункте 4 этой же статьи устанавливается, что «принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, гражданства Российской Федерации не признается Украиной и не является основанием для потери гражданства Украины ".

«Добавлю, что в работе Комитета ВР Украины по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, который определен главным при рассмотрении данного законопроекта, практикуется широкое участие правозащитников и представителей общественных организаций. Итак, я и мои коллеги ждем вас для совместной работы...», – резюмировал Чубаров.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект № 8297 «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно усовершенствования отдельных положений», которым предлагается лишать украинского гражданства за участие в "выборах" в оккупированном Россией Крыму.