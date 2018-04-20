Чем успешнее будет Украина, тем больше РФ будет прилагать усилий для ее дестабилизации - докладчик ЕП

По его убеждению, угрозой для государства являются предатели.

Депутат Европейского парламента Михаэль Галер, докладчик по вопросу выполнения Украиной политической части Соглашения об ассоциации с ЕС, убежден, что чем успешнее будет Украина, тем больше усилий будет прилагать Россия для ее дестабилизации.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

На вопрос, что является самой большой угрозой для Украины - война или коррупция, депутат ответил: «Если бы мы смогли найти решение с россиянами, это бы не положило автоматически конец коррупции. Это две разные вещи. Или наоборот, если мы бы действительно достигли хороших показателей в борьбе с коррупцией, успехов, я боюсь, что после этого россияне даже еще больше будут пытаться дестабилизировать страну, потому что, когда они увидят, что Украина является успешной, это будет самой большой опасностью для Путина дома".

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Галер убежден, что агрессия России - это «не только аннексия Крыма и война на востоке Украины». «В стране также есть много структур и секретных предателей, которые, как бы мы сказали в Германии, хотели бы танцевать на двух свадьбах, которые, с одной стороны, в Украине, но неофициально поддерживают свои отношения с Кремлем. Эти предатели имеют тайную повестку дня, и это также является угрозой», - считает докладчик.

В этой связи политик выразил мнение, что применение законодательства, которое соответствует европейским стандартам, уменьшит количество предателей и взяточников.

«Мы должны создать ситуацию, в которой мы, друзья Украина, можем сказать нашей аудитории, что список достигнутых целей увеличивается, а количество пунктов, которых еще не хватает, уменьшается. Я думаю, мы на хорошем пути, но нужно приложить больше усилий. По состоянию на сегодняшний день я хотел бы, чтобы все - президентская администрация, правительство, парламент - поняли, где есть реальная потребность продолжать и показать результат. Иначе будут увеличиваться сарказм, цинизм или отчаяние, а это не то, что мы хотим, чтобы произошло в стране», - отметил Галер.