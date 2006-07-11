Возле кабинета Мороза подрались депутаты

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ появился в сессионном зале парламента за 10 минут до начала заседания.

Как сообщил УНИАН источник в ВР, в зал А.МОРОЗУ удалось зайти после драки депутатов возле его кабинета.

Как сообщал УНИАН, депутаты от фракции Партии регионов заблокировали в Верховной Раде парламентскую трибуну, а также подходы к системе «Рада». По их словам, это сделано для того, чтобы не допустить блокирования другой стороной – БЮТ и «Нашей Украиной».