Украина призывает Россию не мешать наблюдателям ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

”Только два пограничных пункта на российской стороне границы контролируются ОБСЕ, необходимо, чтобы этот мандат охватывал большее количество таких пунктов. Уже скоро истекает мандат ОБСЕ и мы просим российскую сторону продемонстрировать приверженность мирному урегулированию кризиса на востоке Украины и дать возможность специалистам с ОБСЕ осуществлять мониторинг на всех пунктах пересечения между Россией и Украиной”, - сказал Сергеев.

Таким образом, по его словам, необходимо иметь возможность контролировать всю часть границы на востоке Украины.

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При этом говоря о необходимости выполнения Минских договоренностей, Сергеев задался вопросом, ”почему со стороны России так отличается подход к роли ОБСЕ, которую она может сыграть в нынешней ситуации?”.

Дипломат отметил, что ”Украина со своей стороны открыта для прозрачного контроля и мониторинга, а Россия и ее марионетки к этому не готовы”.