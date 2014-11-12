ОБСЕ зафиксировала рекордное движение людей в камуфляже через украинско-российскую границу

Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по состоянию на утро 12 ноября.

В частности, впервые с конца августа количество людей, которые въезжали в Россию, превысило количество тех, кто ехал в Украину.

Также миссия зафиксировала "наибольшее количество людей в военной одежде, пересекавших границу в обоих направлениях, за все время наблюдения". В частности, через пункт пропуска Донецк прошли около 630 человек в военной одежде, преимущественно из России в Украину.

Читайте такжеБоевики готовят военную операцию под Мариуполем - ОБСЕВозросло количество людей, которые пересекали границу группами.

Основные категории тех, кто пересекает границу, в целом не изменились: это семьи на авто или пешком с большим количеством багажа, пожилые люди с небольшим количеством клади, взрослые без багажа и люди в камуфляже с багажом или без.