НАТО отложило вопрос о присоединении Грузии и Украины

На саммите НАТО, который пройдет в начале апреля в Бухаресте, Грузия и Украина не будут переведены на следующий уровень сотрудничества с альянсом.

Как передает Лента.ру, об этом заявил специальный представитель Генерального секретаря НАТО Роберт СИММОНС на пресс-конференции в Москве.

Р.СИММОНС положительно оценил партнерство республик с НАТО. Однако отметил, что предоставление им Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, после выполнения которого эти страны смогут вступить в альянс, пока невозможно из-за разногласий между другими членами блока.

Спецпредставитель Генсека альянса подчеркнул, что никто, кроме самих участников НАТО, не может наложить вето на присоединение к блоку новых членов. "С другой стороны, среди самих государств НАТО консенсуса по данному вопросу нет, и, соответственно, этот вопрос в Бухаресте поставлен не будет", - резюмировал Р.СИММОНС.

Как уже сообщалось, саммит стран-участниц НАТО пройдет в румынской столице 2-4 апреля. В январе Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и спикер Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК направили письмо в штаб-квартиру НАТО в Брюссель, в котором содержится официальное заявление украинской власти о присоединении к ПДЧ. Появление этого письма спровоцировало парламентский кризис в Украине.