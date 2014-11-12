Лавров заявил, что Киев должен наладить диалог с боевиками «ДНР» и «ЛНР»

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран.

«Во время обмена мнениями о текущей обстановке на юго-востоке Украины (пророссийские боевики с помощью войск РФ контролируют несколько районов Донецкой и Луганской областей, термин «юго-восток» используется властями России для пропагандистских целей - УНИАН) Лавров особо подчеркнул приоритетный характер налаживания устойчивого прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в контексте выборов, которые там состоялись, а также недопустимости срыва выполнения минских договоренностей», - говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, отметили в МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики».

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РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В рамках Минских договоренностей от 5 сентября сепаратисты, в частности, обязались проводить выборы только в соответствии с законодательством Украины.

Однако 2 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористические группировки организовали выборы глав «республик» и депутатов "народных советов" «ЛНР» и «ДНР».

Официальный Киев, Евросоюз и США осудили проведение этих «выборов», и не намерены признавать их итоги.

Россия же считает, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября отвечают Минским договоренностям.

4 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины по представлению президента Украины принял решение внести в ВР законопроект об отмене закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который был принят в рамках Минских договоренностей.

6 ноября террористические организации "Донецкая народная республика" и "Луганска народная республика" заявили о намерении предложить "новую редакцию Минского протокола" во время очередного раунда консультаций в Минске, который состоится в конце ноября.