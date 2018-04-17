Порошенко сегодня встречается с лидерами фракций парламента (видео)
14:35, 17 апреля 2018Политика
328
Как сообщил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, ему позвонили из АП и пригласили на встречу.
Тема разговора пока неизвестна / фото УНИАН
Сегодня в 14.30 президент Украины Петр Порошенко встретится с лидерами фракций Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в комментарии журналистам лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.
Читайте такжеУ Порошенко не собираются полностью прекращать сотрудничество с СНГ
«Встреча в 14.30. Мне позвонили из приемной президента, жаль, что не он лично, но я понимаю, что он очень занят, надеюсь, государственными делами, а не частными. Позвонили и приглашают на встречу. Я интересовался темой встречи - неизвестно», - сказал Ляшко.
Лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов не пожелал сообщить журналистам детали запланированной встречи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter