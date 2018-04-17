Порошенко сегодня встречается с лидерами фракций парламента (видео)

14:35, 17 апреля 2018
Политика
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Тема разговора пока неизвестна / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в комментарии журналистам лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

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«Встреча в 14.30. Мне позвонили из приемной президента, жаль, что не он лично, но я понимаю, что он очень занят, надеюсь, государственными делами, а не частными. Позвонили и приглашают на встречу. Я интересовался темой встречи - неизвестно», - сказал Ляшко.

Лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов не пожелал сообщить журналистам детали запланированной встречи.

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Теги: #встреча#Петр Порошенко#лидеры фракций