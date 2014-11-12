Украинским операторам запретили направлять мобильные звонки в оккупированный Крым

Данный запрет содержится в распоряжении Нацкомиссии по госрегулированию связи и информатизации (НКРСИ), передает "Новое время".

Решение комиссии затронуло коды +7-365 и +7-869, которые Москва выделила для аннексированных Крыма и Севастополя. Также НКРСИ потребовала заблокировать звонки на номера с кодами +7-978-9 и в диапазоне номеров от +7-978-60 до +7-978-64, которые выделены для работы в Крыму компаниям К-телеком (которая получила номера украинского МТС) и Вымпелком (российский бренд Билайн) соответственно.

Таким образом НКРСИ изменила правила маршрутизации из-за того, что оккупационные власти Крыма начали запускать телеком-услуги с использованием номеров по стандартам России с соответствующим кодом, говорится на сайте ведомства.