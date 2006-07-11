Янукович возле Верховной Рады устроил утреннюю дискотеку

Около тысячи сторонников Партии регионов и Коммунистической партии Украины собрались возле Верховной Рады Украины, планируя провести митинг в поддержку Антикризисной коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в основном сторонники держат флаги Партии регионов, лозунги «Остановите раскол Украины!», «Широкая коалиция - гарант государственной стабильности», «Юля, успокойся», «Президент, думай о всей Украине», «Янукович - народный премьер» и тому подобное. Есть несколько флагов КПУ.

Пикетчики прибыли из разных регионов Украины. Их количество постепенно увеличивается. Из динамиков раздается ритмичная музыка с речитативом "Партия Регион". Молодежь на подмостках активно подплясывает.

Также в Мариинскому парке возле фонтана активисты Партии регионов установили около 40 палаток. Возле них на данное время собралось около 50 людей. В палатках стоят продуктовые наборы, а также упаковки с минеральной водой.

Тем временем депутаты от фракции Партии регионов заблокировали в Верховной Раде парламентскую трибуну, а также подходы к системе «Рада».