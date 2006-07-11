Наша Украина готовится к роспуску парламента

Партия “Народный союз Наша Украина” решила готовиться к досрочным парламентским выборам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании Совета партии.

Председатель Совета НСНУ Роман БЕССМЕРТНЫЙ зачитал журналистам решение, которое состоит из трех пунктов. В частности, Совет партии решил уполномочить президиум НСНУ выработать новую политическую стратегию для реализации программных целей и принципов партии. Также Совет НСНУ решил поручить президиуму партии начать подготовку НСНУ к проведению досрочных парламентских выборов. Совет партии также признал невозможным участие парламентской фракции “Наша Украина” в составе коалиции Партии регионов, СПУ та КПУ.

Отвечая на вопрос журналистов, Р.БЕССМЕРТНИЙ добавил, что на Совете при голосовании за следующее постановление воздержались лишь четыре или пять членов.

“Мы считаем, что часть оснований для досрочных выборов создана”, однако решение должен принять Президент, отметил Р.БЕССМЕРТНИЙ.

Он также сказал, что решение об общем участии в возможных досрочных парламентских выборах вместе с Блоком Юлии Тимошенко может быть принято после переговоров с БЮТ.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, как он оценивает заявление одного из лидеров Партии регионов Владимира РИБАКА о том, что антикризисная коалиция уже насчитывает больше трехсот членов и в ее состав решили войти значительное количество представителей фракции “Наша Украина”, Р.БЕССМЕРТНИЙ сказал, что расценивает такое заявление как попытку повлиять на позицию членов фракции “Наша Украина”. Он напомнил, что при голосовании за кандидатуру Александра МОРОЗА на пост спикера парламента “за” проголосовали только два члена “Нашей Украины” – Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ и Александр ВОЛКОВ. При этом он заметил, что согласно поручению фракции Партии промышленников и предпринимателей, по квоте которых эти два депутата попали в парламент, должна принять свое решение.

Также Р.БЕССМЕРТНИЙ не исключил, что завтра представители “Нашей Украины” будут блокировать заседание парламента, однако, по его словам, решение относительно этого будет принимать фракция на своем заседании в 8.00.