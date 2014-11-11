Защита Савченко хочет обжаловать сегодняшнее решение суда о законности психэкспертизы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил ее адвокат Марк Фейгин.

По его словам, апелляция в течение одного-двух дней будет подана в Московский городской суд.

Как сказал Фейгин, смысл экспертизы заключался в том, чтобы изолировать Савченко от избирательной кампании в Украине. Адвокат подчеркнул, что время пребывания Савченко в Институте Сербского было бесполезным, так как единственное экспертное действие, которое с ней было совершенно, это экспертиза при выписке, и вопрос ее вменяемости не стоял как актуальный.

Читайте также«Батькивщина» хочет включить в коалиционное соглашение условие освобождения СавченкоФейгин считает, что эти действия повлияли на результат «Батькивщины» на парламентских выборах в Украине, так как Савченко намеревалась выступить с заявлением в период нахождения в СИЗО.

Как заявил Фейгин, судьи, оглашая решение суда, допустили дефиницию о том, что существует «Луганская народная республика», и о «карательном батальоне «Айдар», а это, по существу, является «внеюридическим обеспечением судебного решения». Адвокат заявил, что результатов экспертизы нет, и «оно, возможно пишется именно теперь». «Беззаконие продолжается», - сказал Фейгин.

В свою очередь, адвокат Николай Полозов отметил, что с момента похищения и вывоза Савченко на территорию РФ все, что с ней происходит, не имеет отношения к закону, праву и является нарушением прав человека. «Она политзаключенная», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там летчицу обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в СИЗО в Воронеже. Оттуда Савченко перевезли в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

28 октября Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Савченко - за незаконное пересечение государственной границы.

Сегодня, 11 ноября, Басманный суд Москвы признал законным назначение стационарной экспертизы Савченко в Центре судебной психиатрии им. Сербского.