Тысячи российских военных сосредоточены на востоке Украины - чешский министр

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек в интервью чешскому общественному телеканалу ČT24, которое цитирует Радио Свобода.

"Я говорю о «неопределенных человечках» - это термин, который употребляется со времен аннексии Крыма, потому что и там появились «зеленые человечки» без опознавательных знаков", - считает Любомир Заоралек, и, добавляет он, "сейчас повторяется подобное явление, которое мы тогда видели".

Информация, считает руководитель чешского дипломатического ведомства, достойна внимания, поскольку об этом говорит и сообщение ОБСЕ. Эта информация «авторизованна и Россией, а Россия является членом ОБСЕ», подчеркнул Любомир Заоралек.

Читайте такжеВ отдельных районах зоны АТО российские наемники подтягивают силы к линии разграничения - СНБОВ Украине, добавил министр, «уже есть новоизбранный парламент, в то же время очень активно работает европейская дипломатия, чтобы остановить кризис в Украине и посадить стороны за стол переговоров».

Украина, по мнению Заоралека, должна «сформировать достойную доверия власть, способную изменить страну, которая по сути была олигархической и в которой существовало большое невыносимое социальное неравенство среди населения».

Именно это, считает Любомир Заоралек, было причиной Майдана. Вот почему важно, чтобы шаги, к которым сегодня прибегает ЕС, «не вели к укреплению олигархических структур или к повышению социального неравенства».