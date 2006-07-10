Завтра мы увидим Майдан-2?

Завтра в 9.30 у стен Верховной Рады состоится митинг протеста против создания коалиции между Партией регионов, СПУ та КПУ.

“Все, для кого Свободная Украина – святые слова; для кого дело чести - борьба за правду, свободу, справедливость, собственное достоинство – приходите к Верховной Раде Украины во вторник, 11.07.06 на 9.30. Мы не “оранжевые”. Наши цвета – синий и желтый. Повяжи в знак гражданской солидарности сине-желтую ленту”, - говорится в призыве "Надо встать и выйти!", размещенном на сайте "Майдан".

“Будучи воодушевлены тщедушием и пассивностью нынешнего руководства, те же силы, которых мы победили в 2004, сегодня планируют продолжить “дерибан” Украины. Мы должны их остановить. Мы скажем им, что мы о них думаем и чего мы требуем от тех, кто по нашей воле пришел к власти в результате Оранжевой революции”, - подчеркивается в призыве.

Участники акции потребуют неотложного – до конца июля - формирования дееспособного состава Конституционного Суда Украины. “Невыполнение этого требования Верховной Радой в любой конфигурации мы будем расценивать как узурпацию власти”, - говорится в призыве.

Еще одно требование - немедленное формирование “Нашей Украиной” и Блоком Юлии Тимошенко единого блока – “жесткой оппозиции к регионально-коммуно-социалистической власти – на началах общих подходов к ключевым вопросам государственной политики и очистки от колаборантов, ради победы на очередных или внеочередных парламентских выборах”.

Также в документе содержится требование объединения в широком гражданско-политическом движении всех украинских демократических сил, создания центрального и региональных штабов при участии граждан, не предавших идеалы Майдана, – “для системного противодействия коммунобандитскому реваншу”.

Кроме того, участники акции потребуют выполнения Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО своих функций гаранта Конституции по недопущению формирования исполнительной ветви власти нелегитимным путем, а также роспуска Верховной Рады Украины в случае, если новое правительство не будет сформировано своевременно и в строгом соответствии с Конституцией Украины и регламентом Верховной Рады.