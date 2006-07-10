БЮТ выдвигает требование к Президенту

Фракция БЮТ исключает для себя возможность входа в антикризисную коалицию и обратится к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО относительно роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующем решении политсовета БЮТ сообщил журналистам один из лидеров блока Николай ТОМЕНКО.

По его словам, политсовет принял единогласное решение о невозможности участия в переговорах по вхождению в антикризисную коалицию.

Он подчеркнул, что завтра на пленарном заседании БЮТ обоснует свою позицию по переходу в оппозицию к коммуно-олигархическому парламентскому большинству.

Также Н.Томенко подчеркнул, что в случае, если “Наша Украина” примет решение о присоединении к такому большинству, БЮТ перейдет из парламентской оппозиции в политическую оппозицию.

Кроме того, он сообщил, что большинством голосов политсовет принял решение выдвинуть требование к Президенту о роспуске парламента и об объявлении досрочных выборов.

Н.Томенко сообщил, что завтра на заседании фракции БЮТ определит стратегию своего поведения в сессионном зале. Он подчеркнул, что фракция будет использовать все законные методы по защите Конституции Украины, регламенту Верховной Рады и своих избирателей.