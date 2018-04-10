Суд арестовал российское судно за добычу песка у берегов Крыма для керченского моста

Судно сейчас находится в порту города Южный Одесской области и принадлежит российской компании-нарушителю.

Наложен арест на российское судно, которое осуществляло незаконную добычу песка у берегов оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

Отмечается, что прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту осуществления незаконной добычи песка и разработки полезных ископаемых в районе Каркинитского залива Черного моря, расположенного у берегов Крыма. По подсчетам специалистов, окружающей среде нанесен ущерб на сотни миллионов гривень.

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«В ходе досудебного расследования, прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с Военно-морскими силами ВСУ зафиксирована противоправная деятельность компании, зарегистрированной в Российской Федерации по незаконной добыче природных ресурсов (песка) у берегов Крыма», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что с целью возмещения ущерба по указанному уголовному производству сегодня определением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым и на судно, которое сейчас находится в порту города Южный Одесской области и принадлежит российской компании-нарушителю, наложен арест.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что незаконная добыча песка происходила в заповеднике «Лебединые острова» на временно оккупированных территориях Крыма.

«Установлено, что незаконную добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки г. Туапсе (РФ), принадлежащее компании Trans Services Maritime», - написал он на своей странице в Facebook.

«В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства оккупантского моста в районе Керчи», - добавил генпрокурор.