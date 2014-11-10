Турция готова предоставить свою территорию для Курултая крымскотатарского народа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом турецкий министр сказал сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Турецкий министр подчеркнул, что меджлис крымскотатарского народа находится под постоянным давлением, а также иногда становится жертвой каких-либо агрессивных действий.

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Вместе с тем он отметил, что лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и председатель меджлиса Рефат Чубаров не имеют возможности лично посещать Крым.

“Вчера вечером мы рассмотрели вместе с господином Джемилевым и другими руководителями меджлиса вопрос, который касается проведения курултая или в Турции, или в другом месте”, - сказал Чавушоглу.

В этой связи он добавил, что были рассмотрены положительные и отрицательные стороны проведения курултая в том или ином месте.

“Переговоры продолжаются, когда будет принято соответствующее решение, оно будет официально сообщено”, - добавил он.

Кроме того, он подчеркнул, какое бы решение ни было принято, Турция будет оставаться на позициях поддержки крымских татар.