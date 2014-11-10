Турция готова предоставить свою территорию для Курултая крымскотатарского народа
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявляет, что Турция рассматривает возможность организации проведения заседания курултая (национального съезда) крымских татар за пределами Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом турецкий министр сказал сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
Турецкий министр подчеркнул, что меджлис крымскотатарского народа находится под постоянным давлением, а также иногда становится жертвой каких-либо агрессивных действий.
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Вместе с тем он отметил, что лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и председатель меджлиса Рефат Чубаров не имеют возможности лично посещать Крым.
“Вчера вечером мы рассмотрели вместе с господином Джемилевым и другими руководителями меджлиса вопрос, который касается проведения курултая или в Турции, или в другом месте”, - сказал Чавушоглу.
В этой связи он добавил, что были рассмотрены положительные и отрицательные стороны проведения курултая в том или ином месте.
“Переговоры продолжаются, когда будет принято соответствующее решение, оно будет официально сообщено”, - добавил он.
Кроме того, он подчеркнул, какое бы решение ни было принято, Турция будет оставаться на позициях поддержки крымских татар.