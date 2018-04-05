"Архитектор" заказных судебных решений Емельянов продолжает работать в системе правосудия - СМИ

Экс-судья Высшего хозяйственного суда расторг брак с женой, чтобы переписать на нее многочисленное имущество и бизнес на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Первого марта 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей так и не приняла решение о судьбе судьи Артура Емельянова.

Как пишут Комментарии, сам Артур Емельянов на заседание Комиссии не пришел и с заявлением на перевод с расформированного ВХСУ в какой-либо другой суд не обращался, а значит, формально, наделен правом выносить решения «Именем Украины».

Таким образом, несмотря на заявление Генерального прокурора Украины, что Емельянов был одним из двух «архитекторов» заказных судебных решений «Семьи» Януковича, а также открытое криминальное производство в отношении судьи, последний продолжает работать в системе правосудия, отмечают Комментарии.

Желая проследить за расследованием деятельности экс-судьи, народные депутаты направили обращение в СБУ, в котором потребовали сообщать о ходе досудебного расследования в отношении Артура Емельянова и его бывшей жены Светланы Емельяновой.

По информации нардепов, развод Емельяновых был фиктивным, поскольку они продолжают совместно проживать, отдыхать, а главное – вести бизнес на оккупированных территориях по сей день.

Как пишут Комментарии, юридическое расторжение брака позволило судье Высшего хозяйственного суда не декларировать все многочисленное зарубежное имущество, оформленное на жену, а, следовательно, избегать вопросов о происхождении денег на него.

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Так, начиная с 2011 года, согласно официальным данным реестров юридических лиц, Светлана Ермолаева начала активно вступать в права владения фирмами и приобретать недвижимость. С 2011 по 2016 года на нее зарегистрировали немецкие и австрийские фирмы, управляющие престижными отелями во Франкфурте-на-Майне и в Вене. Кроме того, Емельянова обзавелась виллами в турецкой Анталии и апартаменты в Дубае (ОАЭ).

Судя по данным Госреестра прав на недвижимость, в Донецкой области Светлана Емельянова владеет пансионатом «Акация» площадью более 3000 кв. м., фирмой «Арсбонуд» с помещением площадью около 200 кв.м., фирмой «Денница» (две квартиры в элитном районе Донецка общей площадью около 450 кв. м), фирмой «Эстарс» с промышленным помещением площадью более 120 тысяч «квадратов», базой отдыха «Касталия» (588 кв.м), а также салоном красоты и другими объектами. И все это – не считая многочисленных предприятий в Запорожской области.

Таким образом можно подсчитать, что Емельяновы в общей сложности владеют пятью отелями, а также виллой и аппартаментами в четырех зарубежных странах. В Украине же семье экс-судьи принадлежат помещений общей площадью около 125 тысяч квадратных метров, отданных предприятиям, находящимся на территории «ДНР». И все это не говоря о более чем 3500 гектар сельскохозяйственной земли, с которых агрофирма «Нива» зарабатывает деньги для супруг Емельяновых в Запорожской области.

«С нарушением предписаний действующего законодательства 15 предприятий, конечным бенефициарным собственником которых является Емельянова С.Г., продолжают осуществлять хозяйственную деятельность на территории оккупированной части Донецкой области и платить «налоги» в пользу террористической организации «ДНР»», - говорится в депутатском обращении.

В свою очередь, начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил программе «Схемы», что следствием ведется проверка факта получения неправомерной выгоды Светланой Емельяновой вследствие судебной деятельности ее бывшего мужа судьи Емельянова.

Напомним, что судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов является фигурантом уголовного производства в отношении незаконного вмешательства в деятельность судебных органов. Однако до сих пор рассмотрение дела по существу в суд не дошло. Мало того, учитывая все вышеупомянутые факты, Емельянов посчитал, что может претендовать на должность в реформированном Верховном Суде Украины. Осенью 2017 года, подав электронную заявку на участие, Артур Емельянов называл свои шансы пройти в состав нового суда высокими. Но в итоге конкурс на замещение должности он провалил.