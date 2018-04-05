Адвокат рассказал, где живут экс-чиновники режима Януковича

По словам защитника Виктора Януковича, основная часть свидетелей по делу о госизмене, за исключением Андрея Клюева, проживают на территории Российской Федерации, в городе Москва.

Основная часть свидетелей защиты Виктора Януковича в деле о государственной измене проживают в Москве, в Российской Федерации.

Об этом на заседании Оболонского суда заявил защитник Януковича Виталий Сердюк, передает «Украинская правда».

"Основная часть свидетелей, за исключением Клюева, проживают на территории Российской Федерации, в городе Москва", - сказал он.

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Адресов проживания свидетелей экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко, экс-командующего внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка, экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-начальника Службы безопасности президента Украины УГО Константин Кобзаря и экс-сотрудника охраны президента Сергея Бернацкого защита не предоставила.

"Относительно адресов проживания, то было требование суда предоставить адрес для направления повестки", - попытался оправдаться Сердюк.

Однако судья Владислав Девятко отметил, что было требование суда предоставить именно те адреса, по которым свидетели проживают.

"Суд убеждал сторону защиты, что защита может предоставить эти адреса конфиденциально, без разглашения стороне обвинения. Но защита не предоставила", - сказал судья.

На это защитник Януковича сказал, что попытается выяснить адреса проживания у свидетелей.

В то же время Девятко напомнил, что на допрос свидетелей у защиты осталось только 4 дня.

"Поэтому суд остается на своей позиции, что мы допрашиваем – для обеспечения права на защиту Виктора Януковича – данных свидетелей путем видеоконференции. Однако, учитывая, что Янукович обвиняется в преступных действиях в пользу Российской Федерации, то мы их допрашиваем без привлечения компетентных органов Российской Федерации", - сказал судья.

Сердюк возражал против этого и просил предоставить возможность допрашивать свидетелей до 1 мая.